Rúben Amorim e a luta pelo 3.º lugar: «Não olhamos muito para a classificação»

Rúben Amorim recusou esta segunda-feira qualquer acréscimo de pressão para os dois últimos jogos do campeonato na luta pelo 2.º lugar. A derrota no Dragão frente ao FC Porto deixou o Sporting com apenas 2 pontos de vantagem sobre o Sp. Braga, mas o técnico leonino não está preocupado.





"Começámos com 4 pontos de atraso após a paragem e o que nos fez ganhar foi pensar jogo a jogo. Tínhamos um objetivo muito claro, melhorar e evoluir. Não olhamos muito para a classificação. Eu, pelo meno, não olho. Já recuperámos de desvantagem e não estamos pressionados. Faz parte de um grande clube viver isto", afirmou Rúben Amorim na antevisão ao duelo com o V. Setúbal."Perdemos, é verdade, mas há mais uma semana para iniciar um ciclo de vitórias e isso é bom. Sinto que podíamos fazer melhor. Não olho muito para o momento em que stamos, as mudanças que tivemos. Olhando para aquele jogo podíamos ter feito e jogado melhor. Preocupoa-me crescer como equipa e quem cá esta podia ter vencido. Tínhamos capacidade para vencer. É óbvio que espero e exijo mais, mas sei que os jogadores deram o maximo. Espero uma boa resposta e um bom jogo da nossa equipa"