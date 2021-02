Rúben Amorim e a candidatura ao título: «Da mesma forma que as coisas mudaram num mês...»

Apesar de ter a possibilidade de aumentar ainda mais a vantagem para o FC Porto, Rúben Amorim insiste que o Sporting não é candidato ao título. Uma opção que justifica pela coerência do discurso.





"É uma questão de coerência. Da mesma forma que as coisas mudaram num mês, com o aumento de vantagem, podem mudar ao contrário. A equipa é a mesma, é uma equipa nova, não só por ser jovem, mas porque mudámos muito de um ano para o outro. Sabemos que ainda vamos sofrer muito, não tenho conhecimento da resposta a qualquer período adverso. É uma questão de coerência. Vamos fazer aquilo que combinámos no início da época: jogo a jogo e fazer o caminho dessa forma", disse.Ainda nas contas do título, Amorim deixou claro que uma vitória em Barcelos não sentenciará a questão do título. "Tenho a certeza que não. Ainda há muito campeonato, são muitos pontos, temos uma segunda volta inteira. Já ficou provado que toda a gente pode perder pontos e o que temos de fazer é ganhar o próximo jogo. A nossa maneira de pensar não vai mudar. O título está sempre em aberto, aconteça o que acontecer em Barcelos. Há uns meses estávamos no CNS, depois fomos vendidos por 10 milhões. Depois o mundo pára devido a uma pandemia... 8 pontos não são recuperáveis? Tudo pode acontecer", acrescentou.