Rúben Amorim e a polémica no Aves: «É preciso uma liga séria e competitiva»

Na antevisão ao jogo com o V. Setúbal o treinador do Sporting foi confrontado com a recente polémica que está a envolver o Aves e considerou que é prejudicial para imagem do do campeonato e do próprio futebol português.





"É um caso muito grave. Temos grandes jogadores, grandes treinadores, clubes a crescer. E termos isto dá uma imagem péssima da Liga. Para atrair melhores jogadores é preciso uma liga séria e competitiva. Por vezes era bom ter donos de clubes, porque dava mais estabilidade aos treinadores e tinha algumas vantagens. Mas eu sou um defensor de que os clubes devem pertencer aos sócios. Não digo isto como treinador do Sporting, é uma opinião pessoal. Depois aparece esta gente que só se quer aproveitar dos clubes e quem está a sofrer são as pessoas do Aves e a cidade em si. Para mim é muito grave, dá uma imagem péssima do campeonato e não beneficia ninguém", afirmou Rúben Amorim.