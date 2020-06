Rúben Amorim e a possível chegada de Jesus ao Benfica: «É indiferente»

Questionado após o triunfo sobre o Belenenses SAD sobre a possibilidade de Jorge Jesus voltar ao Sporting, Rúben Amorim assumiu que para si essa questão é "indiferente", optando por colocar o foco na evolução dos leões e nos seus resultados.





"É indiferente. Sou treinador do Sporting. Espero estar no Sporting para construir um Sporting forte. Desejoso de ter adeptos. Etamos a criar boa dinâmica, jovens estão a acreditar. Mesmo com lesões estamos a criar um ambiente que é importante e portanto o nosso foco é o Sporting. Não nos interessa muito os treinadores das outras equipas", disse.