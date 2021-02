Rúben Amorim e a presença de Palhinha no dérbi: «É sempre um jogador importante, como todos»

Para lá da análise ao jogo, Rúben Amorim abordou ainda a utilização de João Palhinha no encontro desta noite diante do Benfica, isto depois da decisão de suspender o castigo aplicado ao médio do leão.





"Vejo com normalidade. No fundo preparámos o jogo de uma maneira e começámos com esse onze. O Palhinha estando apto nós tínhamos espaço no banco devido a certas circunstâncias. É sempre um jogador importante para nós, como são todos. Ajudou muito na vitória", assumiu.Por outro lado, o técnico do Sporting elogiou ainda Matheus Nunes, o jogador que foi lançado no onze no lugar de Palhinha. "É uma curiosidade... O Matheus é um miúdo que tem vindo a crescer e fez um excelente jogo. No ano passado ele e outros estavam num nível diferente, tiveram um crescimento rápido, mas ainda falta muito campeonato. Temos muito a melhorar. Houve momentos em que podíamos ter tido melhor controlo, sair melhor. Agora vamos focar-nos no que temos a melhorar. São 3 pontos e há que pensar no Marítimo", finalizou.