Rúben Amorim e a quebra do Benfica: «Não pensamos nos jogos dos adversários»

Na conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o Belenenses SAD, Rúben Amorim garantiu que o Sporting está preocupado em garantir o terceiro lugar da Liga NOS e que para já não quer olha para o segundo lugar, mesmo com a quebra de resultados do Benfica.





"Penso em manter a nossa posição e melhorar. Até porque se perdermos e o Sp. Braga ganhar perdemos o 3º lugar. O foco é vencer e isso é o mais importante, jogo a jogo. Tendo este novo projeto com tanta juventude, o único foco é o próximo jogo. Ganhando ao Belenenses SAD atingimos o nosso objetivo possível, não é preciso pensar no jogo dos adversários", referiu o treinador leonino aos jornalistas."Os treinadores vivem de resultados e todos vão passar por bons e maus momentos. Fazemos o dia-a-dia tentando evitar essa fase. Sei que um dia vamos perder e o meu trabalho é tentar evitar isso, mas preparar-me para quando acontecer.""O bom do futebol é que podemos mudar isso. O passado não conta e não interessa o que já passou. Podemos mudar isso amanhã e é o principal foco. Cada jogo tem sua história.""A ideia está lá, depende de quem se consegue adaptar ou não. Uma equipa vive muito disso, de ter dois jogadores por posição para lutar e melhorar o nível de cada um. Conto com todos, Ristovski, Rosier e Camacho. E quem estiver melhor irá jogar. Depende mais deles do que de mim.""Não lanço jovens por lançar. Opto pelos melhores e os que se adaptam melhor ao sistema neste momento. Os jogadores experientes foram-se lesionando e faria a mesma coisa. Já disse após o último jogo que não saberia qual o comportamento deles se estivéssemos a lutar pelo titulo. A única certeza é que meto a jogar aqueles que são melhores.""As contratações serão feitas a seu tempo. Já tenho ideia do que é preciso mas temos de ver pelo mercado e só depois de acabar a época fazer essa avaliação. Precisamos muito de experiência, mas não vou pôr um jogador apenas pela experiência. Se puder juntar as duas coisas pode ser algo a ter em conta mas não será essencial."