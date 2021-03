Rúben Amorim e a acusação de fraude: «Nem eu nem o Sporting tememos nada»

O treinador do Sporting abordou esta sexta-feira a queixa feita pela ANTF por alegada "fraude" na inscrição como técnico principal.





"Posso garantir isso [que não houve incumprimento]. Estou de consciência tranquila, o Sporting também e não tememos nada. A minha preocupação foi igual a quando saiu a acusação ao Palhinha. Perguntei aos advogados se podia estar contra no jogo contra o Tondela, disseram que sim e o foco está no próximo jogo. Não tenho qualquer receio sobre isto, já passei por isto numa altura mais difícil da vida, sem esta ajuda. Na primeira vez que me aconteceu isto o Casa Pia subiu à segunda liga, pode ser bom pronúncio", afirmou na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Tondela.E prosseguiu: "Já aconteceu com outros colegas. Houve outros que não tiveram qualquer problema. Mas temos gente a tratar destes assuntos mesmo em relação a jogadores nossos que levaram outros processos. A resposta a tudo isso é ganhar ao Tondela, é a melhor maneira de responder a tudo. Ganhando está tudo bem".Eleito o melhor treinador da Liga em fevereiro, num momento conturbado dada a acusação, Amorim agradeceu aos seus pares pela escolha: "A Liga recebe uma queixa e tem de avaliar. Quem votou em mim foram os colegas e agradeço. Agora será feita a acusação e depois resolvemos no tempo certo. Nada de mais."