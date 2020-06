Rúben Amorim e a situação de Acuña: «É uma lesão que vem de trás»

Rúben Amorim abordou a lesão contraída por Acuña, que deixará o argentino fora de ação durante algum tempo, explicando em conferência de imprensa que a decisão tomada se deveu ao arrastar de um problema físico que agora poderia acabar em algo mais grave.





"É uma lesão que vem de trás. O departamento médico vai gerindo as queixas, mas chegámos a um ponto que pode ter um problema mais grave. Temos de defender o jogador. Faz falta, mas não faz falta ao ponto de exigir algo que pode sacrificar a sua carreira. A nossa primeira preocupação é ganhar jogos, mas proteger ativos e jogadores", frisou o técnico do leão.Para lá de Acuña, também Vietto será baixa diante do Tondela, mas Amorim assegura que o Sporting não mudará a sua ideia. "O Vietto gosta mais de jogar ao centro e não jogando o Acuña jogará outro jogador. Não vamos mudar a nossa ideia. Não estamos em momento para isso, pois sinto que o sistema ainda não está bem implementado. Queremos continuar com a ideia. Irá mudar o jogador uma ou outra coisa porque o adversário é diferente, mas ideia mantém-se", assinalou.Relativamente ao Tondela, Amorim assume esperar dificuldades. "O Tondela é uma equipa que tem muita qualidade fora de casa. Joga muito baixo, à espera do erro, e foi isso que trabalhámos. Tem jogadores rápidos como o Murillo e um avançado alto na frente ideal para lançamentos longos. Preparámos isso, até porque sentimos dificuldade com o Paços. Foi algo que trabalhámos e é esse o Tondela que espero", concluiu.