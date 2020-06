Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Rúben Amorim e a suspensão do campeonato: «Deu para limpar a cabeça» O treinador do Sporting revelou-se resignado com os efeitos da pandemia e procurou focar-se nos poucos pontos positivos que encontrou





• Foto: Sporting CP