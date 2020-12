Rúben Amorim e as acusações de que o Sporting é beneficiado: «Isso são dores de crescimento»

Rúben Amorim foi esta sexta-feira confrontado com as críticas do FC Porto à arbitragem dos jogos do Sporting, nomeadamente de que os leões estejam a ser beneficiados. O técnico garante que isso são "dores de crescimento" e que em Alvalade só se vê verde à frente.





"Sempre estivemos focados nos nossos jogos. Vamos continuar a fazê-lo. Não ligar ao que vem de outros lados. Só vemos verde. Mas em relação a isso não posso de deixar de dizer que isso faz parte. São dores de crescimento. Se no último jogo falei de dores de crescimento, isso também faz parte. Quanto mais o Sporting crescer, mais problemas desses vamos ter. Estamos preparados para isso enquanto equipa técnica e estrutura. Portanto já temos algum conhecimento do que irá acontecer no futuro. É bom sinal e há que continuar, mas para isso é preciso manter o foco no que realmente interessa, que é vencer o Famalicão. Todos os jogos para nós são muito difíceis e vamos lutar para ganhar", afirmou em conferência de imprensa.