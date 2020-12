Rúben Amorim e as palavras de Jorge Jesus: «Acho-as estranhas...»

Jorge Jesus disse que o Sporting é quem joga o melhor futebol em Portugal neste momento, palavras que Rúben Amorim considerou "estranhas", embora sublinhando que não as ouviu.





"Vale o que vale. Não ouvi essas declarações… acho-as estranhas (risos). Mas não me cabe a mim comentar. O que os jogadores do Sporting devem ouvir é o seu treinador. Somos é uma equipa trabalhadora e difícil de bater. A nossa força tem por base o trabalho", disse o treinador leonino após o triunfo (1-0) sobre o Farense.Recorde-se que, este sábado, quando questionado sobre se o Benfica joga pior do que os outros candidatos ao título, Jorge Jesus foi taxativo: "Só há uma equipa que joga melhor futebol em Portugal do que o Benfica, é a que está em primeiro. Isso é que determina, quem chegar à frente e for campeão é que joga melhor. Isso é conversa da treta. Jogo falado é uma coisa, jogo treinado e jogado é outra coisa, que é só para alguns, jogadores e treinadores. Quem está em primeiro não joga melhor do que o 2.º? E o 2.º do terceiro? Agora há que saber definir as coisas."