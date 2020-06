Rúben Amorim e as tarjas: «Passou completamente ao lado. Vimos pela imprensa»

Rúben Amorim desvalorizou as tarjas exibidas por um das claques do Sporting no exterior da Academia de Alcochete, considerando que um jogador dos leões tem de estar preparado para isto.





"Passou completamente ao lado. Nós vimos pela imprensa, porque o staff do Sporting foi rápido o suficiente a tirá-las. Um jogador tem de estar habituado a isto. Estou desejoso de ter público nas bancadas, com tarjas ou não. Queremos é ganhar. Hoje ganhámos, não fizemos o melhor jogo, mas ganhámos, mas trabalhamos passo a passo para ganhar", comentou o técnico do leão.