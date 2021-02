Rúben Amorim: «É cada vez mais difícil escolher o onze»

Rúben Amorim espera, esta noite, em Alvalade, um embate muito difícil com o Portimonense, que, em seu entender, atravessa o “melhor momento da época”. Porém, o técnico dos leões deposita total confiança no rigor demonstrado pelo grupo de trabalho. “Vamos entrar fortes e, como sempre, esperar pela inspiração dos nossos jogadores, que estão bem, tiveram uma boa semana, foi difícil escolher o onze, porque trabalharam muito bem, estão a viver um bom momento, estão empenhados, o que é um bom sinal para a nossa equipa”, destaca o treinador, de 36 anos, que garante estar precavido para todas as dificuldades que os algarvios possam vir a criar: “O Portimonense pode roubar pontos ao Sporting em Alvalade e nós sabemos isso. Temos de fazer um grande jogo, vamos fazer um grande jogo e vamos tentar vencer.”

O técnico reconhece que o seu trabalho tem sido facilitado pela forma como os jogadores têm alinhado o seu discurso pelo da direção – jogo a jogo – e pela motivação que todos, sem exceção, colocam no trabalho. “Não tenho dúvidas da motivação e da ambição dos jogadores. Eles pensam da mesma forma. Estamos todos alinhados num pensamento, na mesma forma de estar. Eles jogam no Sporting, não há maior motivação do que essa. Como eu disse, é cada vez mais difícil escolher o onze, porque também só estamos numa competição, e o que eles querem é vencer; querem, para o ano, jogar em mais competições, para toda a gente ter muito espaço. É esse o nosso objetivo. A motivação está em alta e estará sempre até ao fim do campeonato”, reforça Rúben Amorim, admitindo que não tem sido difícil lidar nem com os mais jovens, aqueles que, em teoria, estão mais sujeitos à pressão.

“O grupo é muito equilibrado entre juventude e experiência, temos atenção aos pormenores e eles têm dado boas indicações. Quando as coisas estão mais sérias, metemos o Quaresma lá para o meio e aquilo fica mais alegre; quando precisamos de gente mais séria, metemos o João Pereira a falar com o grupo e vamos fazendo o equilíbrio assim. Os resultados ajudam muito, eles são muito amigos e a equipa técnica é muito atenta”, assegura, destacando o papel do adjunto Emanuel Ferro, que acompanha alguns dos mais jovens desde a formação: “Conhece-os bem e isso é importante para percebermos de onde vêm.”

“Não vamos fazer qualquer tipo de poupança”

A possibilidade de Coates, Matheus Nunes, Nuno Santos e até Palhinha não defrontarem o FC Porto, se virem cartão amarelo diante do Portimonense, não incomoda Rúben Amorim. “Não vamos fazer gestão, porque este é o jogo mais complicado, porque é o próximo. Temos de vencer este jogo, é muito importante, não vamos fazer qualquer tipo de poupança”, assegura o técnico dos leões, advogando que a melhor forma de preparar o duelo com o FC Porto é vencendo os algarvios: “O jogo com o FC Porto não existe para nós. O importante é vencer este jogo, porque a melhor forma de ganhar o jogo a seguir é... ganhando o anterior.”

O treinador considera que o bom desempenho dos rivais nas provas europeias valoriza o trabalho desenvolvido em Alvalade. “Há que realçar a capacidade do futebol português de com pouco fazer muito, o que também dá mais mérito ao Sporting. Porque o FC Porto ganha à Juventus e, quem olha, vê que o FC Porto foi superior. Depois, vai ver a classificação e vê o Sporting em primeiro, o que realça o valor dos nossos jogadores. O que é bom, porque vivemos da formação, da projeção dos nossos jogadores e do nosso futebol”, argumenta Amorim, admitindo que o adeus prematuro à Europa pode ter sido benéfico para a equipa: “Tivemos mais tempo para trabalhar, mas também podia ter criado instabilidade na nossa ideia. Correu bem.”