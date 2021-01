Rúben Amorim e o amarelo que tira Palhinha do dérbi: «Não vou querer comentar isso»

O Sporting saiu do Bessa com a vitória e com mais 3 pontos na bagagem, mas sabe desde já que não poderá contar com João Palhinha para o dérbi da próxima semana, diante do Benfica. Tudo por causa de um cartão amarelo que o médio viu três minutos depois de ter entrado em campo. Na análise ao lance, Rúben Amorim não quis comentar, mas aproveitou para garantir que a ausência do médio na equipa titular não se deveu a qualquer poupança a pensar no dérbi.





"Não vou querer comentar isso. O Palhinha não jogou de início porque já vinha desgastado dos últimos dois jogos. É um jogador que corre muito, é muito intenso. Nós não parámos, jogámos em esforço e ele não jogou porque precisava de descansar e quando foi chamado respondeu", disse, à SportTV.