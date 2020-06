Rúben Amorim e a contestação no Benfica: «Quando se passa para as famílias...»

Rúben Amorim comentou esta quinta-feira o ataque ao autocarro do Benfica sucedido na semana passada, considerando que este tipo de atos é algo que tem de ser investigado a fundo. De resto, o técnico do Sporting assumiu que o facto de se 'misturarem' as famílias nesta questão, com o vandalismo à casa de alguns dos jogadores, torna toda a situação ainda mais grave.





"São atos que têm de ser investigados muito a sério. São ultrapassadas linhas muito graves. Pôs em risco os jogadores, treinadores e fisioterapeutas. Depois há algo que ainda me faz mais confusão, isto sem desvalorizar a vida dos jogadores, mas quando se passa para as famílias, quando alguém está atrás da porta para escrever algo... É uma linha muito grave que tem de ser investigada muito a sério. O Sporting condenou e toda a gente do Sporting condena. É algo que afasta as pessoas do futebol, público e até jogadores, porque vão falar entre si, e em vez de trazermos mais qualidade vamos afastar as pessoas. Até mesmo vamos afastar os grandes jogadores que temos na Liga portuguesa se isto continuar. Pois acredito que muitos deles gostam de jogar cá nos nossos clubes, criam essa ligação, porque se calhar em termos monetários era mais fácil para muitos deles saírem. Há que levar isto muito a sério porque foi muito grave", comentou o técnico.