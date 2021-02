Rúben Amorim e o 'caso Palhinha': «O nosso assunto é ganhar o próximo jogo»

Rúben Amorim foi esta quinta-feira questionado sobre o 'caso Palhinha' e as críticas feitas por Rui Costa a este propósito. O treinador do Sporting disse que o assunto não lhe causa preocupação.





"Estou preocupado com o próximo jogo, o Marítimo. O jogo com o Benfica já faz parte do passado. Este clube tem pessoas que se ocupam dos vários assuntos. O nosso assunto é ganhar o próximo jogo, preparar bem a equipa e evoluir os jogadores. É nisso que estamos focados e o resto é o resto", disse.