Rúben Amorim e o 'caso Palhinha': «Sporting salvaguardou-se, logo a preocupação é zero»

Rúben Amorim mostrou-se tranquilo com a situação em torno de João Palhinha, numa altura em que o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) se prepara para julgar o recurso apresentado pelo médio e o Benfica apresentou uma participação ao Conselho de Disciplina (CD) para "apuramento de alegado recurso a tribunais estaduais e eventual utilização/participação irregular" do jogador leonino.





"O Palhinha está tranquilo. É curioso que esta semana apanhei uma conversa entre ele e o Hugo Viana para ele estar tranquilo. O Sporting fez tudo como devia fazer e o Palhinha também. Estamos tranquilos à espera de uma decisão. Toda a gente quer a decisão para ficar tudo esclarecido. De zero a dez quanto estou peocupado? Não temos qualquer preocupação e fizemos tudo de acordo com a lei. O Sporting salvaguardou-se, a preocupação é zero", afirmou o treinador leonino.