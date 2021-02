Rúben Amorim e o clássico: «Espero que seja um bom jogo, se não for... que o Sporting ganhe»

Rúben Amorim fez esta sexta-feira a antevisão ao duelo entre FC Porto e Sporting, a contar para 21.ª jornada da Liga NOS, num encontro que será muito importante para as contas do campeonato.





Em declarações aos jornalistas presentes na conferência de imprensa, o treinador dos leões analisou o adversário, comentou as mais recentes afirmações de Sérgio Conceição sobre a sua equipa e negou ainda que o encontro tenha o condão de ser denominado 'jogo do título'."Quanto ao jogo, vamos defrontar o campeão nacional. A nossa preparação foi igual, como tivemos uma semana maior chamamos alguns jovens das equipas secundárias. Temos um objetivo muito maior que isso. A preparação foi normal, chamámos miúdos. Estamos confiantes e preparados para o jogo", começou por dizer Rúben Amorim.

Sporting fácil de desmontar?

"Sim, concordo. É fácil olhar para o Sporting e perceber como é que o Sporting joga, muda dependente dos jogadores, mas é fácil. Qualquer pessoa experiente sabe como é que o Sporting se vai apresentar de uma forma muito geral. O FC Porto pode apresentar vários sistemas, penso que irão utilizar o 4x4x2. Taremi e Marega fazem uma boa dupla na frente. Assim como o FC Porto nos conhece, nós também os conhecemos. Vamos nos atirar ao jogo da mesma maneira, para ganhar."

Como lidar com um clássico, tendo em conta que do outro lado está uma equipa experiente e que em caso de derrota o título cairá por terra.

"Quer os mais novos quer os mais experientes estão atentos a tudo. Fizemos tudo igual, fizemos tudo da mesma maneira. Conhecemos o FC Porto, também estão habituados a ganhar. Disseram que é o tudo por tudo para o FC Porto mas também é para nós porque já não ganhamos há muito tempo. Há um equilíbrio muito grande. Os mais experientes estão habituados, mas também sentem mais estas semanas. Os miúdos não. Já jogamos com o FC Porto, com o Sp. Braga... será um jogo diferente. Empatamos em casa e fomos superiores, o FC Porto também acabou por marcar. Cada jogo tem uma história diferente e nós vamos tentar ter uma sorte diferente."

Jogo no campeonato contra o FC Porto foi determinante?

"Foi importante porque havia alguma desconfiança não em casa, entre nós, mas fora e quando digo fora também me refiro aos nossos adeptos, que são uma parte muito importante. Pela forma como jogamos, como nos batemos, uma equipa muito mais madura... lembro-me que acabamos o jogo com muitas opções muito atacantes porque queríamos ganhar. Foi um jogo muito importante para nós, para os nossos adeptos, mas penso que nesse jogo perdemos dois pontos ou perdemos um."

Este é o jogo do título?

"Não. É mais um jogo. Tivemos de ver o jogo do FC Porto, ver a forma como eles festejaram o golo contra o Marítimo. O Sp. Braga ontem também marcou um golo aos 85 minutos e correram para o meio-campo. O Benfica também festejou da forma como festejou o golo do Rafa e notou-se que não está tão desunida como se diz. Olho mais para as ações."

'Ai's' dos treinadores nas conferências de imprensa e a arbitragem para o jogo

"Obviamente que não farei isso. Terei tempo pela carreira. Espero que seja uma boa arbitragem. Por causa dos gritos é do Nuno Santos, porque não havendo público ouve-se tudo. Toda a gente se levanta. Vão-se continuar a levantar. Começa o jogo e esquecemos um pouco. Não há público, nota-se mais. Espero que seja um bom jogo, se não for... que o Sporting ganhe."

Paulinho único indisponível?

"Paulinho é o único indisponível. Vamos recuperar bem porque teve um fase em que se lesionou no Sp. Braga, recuperou muito rápido para jogar a final four da Taça da Liga, depois mudou de casa, mudou de vida... Vamos recuperá-lo bem. É um jogador para cinco anos, quando estiver bem, voltará à equipa. Quando estamos a ganhar é pouco tempo, quando estamos a perder parece muito... agora se temos 10 pontos de avanço ou não, que podemos fazer? Podemos jogar melhor da última vez."



"Não estamos à distância de um jogo para sermos campeões"

"Obviamente que desde o ano passado que melhorou os jogadores. Os jogadores estão mais preparados, têm demonstrado mais ambição, mas não estamos à distância de um jogo para sermos campeões. Estes são só mais três pontos, temos de estar preparados apenas para fazer um bom jogo."

O que muda no futebol do Sporting sem Paulinho?

"Muda a forma de jogar, muda as caraterísticas de um jogador. O Paulinho não é tão rápido como o TT, como o Jovane... mas é mais forte a segurar. Portanto, nós vamos fazendo as nossas opções e avaliações, é um jogador mais clássico, de área e é por isso que o contratamos porque é um jogador diferente daqueles que temos."

É preciso estrelinha para o Sporting ir ganhar ao Dragão? As palavras de André Horta após o Roma-Sp. Braga

"Eu penso que podemos ver os dois lados. Nós também podemos melhorar, mas o FC Porto também ganhou à Juventus, cujo o orçamento não tem comparação. A Juventus tem dos melhores jogadores do Mundo, tem o Cristiano Ronaldo. Nós perdemos com o LASK, uma equipa que não é muito conhecida na Europa. Todas as equipas precisam de estrelinha. Nós temos tido, mas temos tido ainda mais competência. Amanhã temos de melhorar ainda mais a nossa performance, crescer e ganhar o jogo", concluiu.