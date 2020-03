Rúben Amorim e o critério para jogar no Sporting: «Têm de ter fome de bola»

Rúben Amorim vincou este sábado que "o momento certo para começar a próxima temporada é este" mas que todas as decisões implicarão análises cuidadas.





"Temos de ir passo a passo, com tempo e com muito rigor", disse o treinador na conferência de imprensa de antevisão do jogo o Aves, marcado para domingo às 17h30 no Estádio José Alvalade.Amorim foi questionado sobre o futuro de Mathieu e disse que "gostava" que o central continuasse e nesse contexto deixou bem clara a ideia que tem para que a equipa seja bem sucedida. "Têm de ter fome para jogar no Sporting".O técnico assumiu que vai olhar também para os jovens da formação do clube, mas lembrou, mais uma vez, que em primeiro lugar é preciso criar uma dinâmica de vitórias."Para sermos justos com esses jovens, primeiro vamos começar a ganhar. Não meto jovens para dizer que sou um treinador que lança jovens. Meto-os quando são melhores do que os outros e estão preparados", advertiu Ruben Amorim, que antes da conferência de imprensa assistiu à segunda parte do encontro de sub-23 entre Sporting e Rio Ave.