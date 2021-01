Rúben Amorim e o dérbi: «Não tira o Benfica da rota do título»

"Não é mais do que isso: são 3 pontos". É desta forma que Rúben Amorim encara o dérbi com o Benfica de amanhã, sublinhando que ainda há muito campeonato pela frente.





"Nada fica decidido amanhã, nem entrámos na segunda volta. Há muitos jogos e boas equipas. Ainda temos o exemplo do último adversário que defrontámos, o Boavista. Não tira o Benfica do título nem dá o título ao Sporting dará é mais confiança. São 3 pontos, embora seja um jogo especial. Não tira o Benfica da rota do título", afirmou este domingo na antevisão ao dérbi com os encarnados, agendado para amanhã, em Alvalade (21H30).Questionado sobre se o Benfica estará mais pressionado para o encontro, Amorim atirou: "Espero que não. Espero que os meus jogadores estejam pressionados. Temos a responsabilidade da vitória e queremos continuar na frente com a mesma vantagem".