Rúben Amorim e o empate com o Moreirense: «Nós não jogámos mal por causa do árbitro»

Rúben Amorim fez, esta quinta-feira, a antevisão ao encontro entre o Sporting e Santa Clara, partida que irá disputar-se no Estádio José Alvalade, esta sexta-feira, às 19h15, a contar para a 31.ª jornada da Liga NOS.



Na conferência de imprensa, o treinador dos leões fez uma curta análise ao próximo adversário, comentou a chegada de Filipe Celikkaya para o comando da equipa B, abordou a polémica em torno do árbitro Tiago Martins e ainda falou sobre o reforço André Paulo.





"Penso que vai ser um jogo bastante difícil, efetivamente foi uma equipa que fez uma época interessante, tem jogadores. Penso que a ideia do seu treinador adpata-se bem aos seus jogadores, vai ser um bom teste para a nossa equipa. Todos os jogos são um bom teste para crescer. Vamos ser postos à prova em vários fatores.

"É importante criar esta equipa B e trazer um treinador que já teve na primeira liga e na Liga dos campeões com o mister Luís Castro e que também já esteve aqui na equipa. É importante trazer um treinador com experiência e é importante para nós que tenha uma identidade forte, e que tenha ideias diferentes da equipa A."

Jogo contra o Moreirense terminou sem golos. Por que não arriscou mais?

"Já vi muitas equipas a jogar com mais um e não abdicou dos quatro defesas. Acabamos o jogo com o Sporar, Joelson, Acuna, Wendel... Ou seja, no fundo, no fundo, tínhamos um lateral, o Marcos [Acuña], que já foi extremo. Portanto, não vejo por aí, não vou mudar a minha maneira de ser. Para mim, o melhor do jogo foi o facto de nós jogarmos com mais um não abdicarmos da nossa identidade, não jogarmos à toa, digamos assim, e isso foi claramente a melhor parte do nosso jogo."



Gestão da equipa e do plantel

"Só pensamos num jogo de cada vez. Ainda temos objetivos a cumprir este ano. Obviamente que não vou testar nada com o Santa Clara, o Santa Clara é uma grande equipa, se nos distrairmos não temos a menor hipótese, temos de igualar a intensidade do Santa Clara, temos de crescer como equipa. Fizemos a pior primeira parte desde que estamos cá, portanto ainda temos de melhorar muito. Quero muito jogar, quero jogos atrás de jogos, para ver melhorar a equipa. Aqueles que estiverem melhores para o jogo, vão a jogo. É uma gestão física dos jogadores. Nós temos objetivos para cumprir ainda, não sabemos como vamos terminar esta época. Se nós perdermos agora um jogador, podemos perdê-lo no arranque da próxima. É algo que faz parte da minha gestão."

Polémica em torno do árbitro Tiago Martins

"Durante a semana vi um comunicado do Sporting. Não foi [por causa de Tiago Martins, que o Sporting empatou], obviamente que aqueles erros têm influência no resultado, mas na nossa exibição não teve. Nós não jogamos mal por causa do árbitro. O que eu posso mudar é a nossa prestação. Da mesma forma que me perguntaram a semana passada sobre o comunicado do Sp. Braga, eu respondo hoje da mesma forma."

Vai manter Acuña e Jovane na equipa? Análise ao reforço André Paulo

"Marcos e o Jovane vão jogar de castigo. Em relação ao André Paulo, é um jogador que vem para a equipa B, acho que será apresentado em breve. Não queria adiantar-me à administração mas é um dos alvos para a equipa."

O que retiraria do Wendel para dar ao Amorim jogador e vice-versa?

"É um jogador com uma características diferentes, que oferece essas mesmas características ao nosso jogo. Se gostava de ter alguma coisa do Wendel? Gostava de ter tudo. Se havia alguma coisa que eu gostava de passar era a mentalidade, ainda pode crescer, está a crescer, e isso era uma das coisas que eu gostava de lhe passar. É um jogador com boas características", concluiu.