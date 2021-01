Rúben Amorim e o empate com o Rio Ave: «Só podemos queixar-nos de nós próprios»

Na reação ao empate diante do Rio Ave, Rúben Amorim admitiu que a quebra da equipa do Sporting depois do intervalo foi decisiva e que, após o golo sofrido, a equipa não teve capacidade para procurar nova vantagem.





"Na primeira parte estava difícil, controlámos, procurámos melhores espaços e fizemos o mais difícil, que era marcar. Na 2.ª parte queríamos que o Rio Ave saísse mais, não era preciso arriscar tanto mas perdemos o controlo do jogo no inicio da 2.ª parte. Sofremos o golo, tentámos ir mas muitas quebras não deixaram criar tantas situações como queria. Só podemos queixar-nos de nós próprios por não levar uma vitória", começou por analisar o técnico leonino, na flash-interview, em declarações à Sport TV."Não sei dizer ao certo, foi toda a gente. Devíamos entrar mais concentrados. Com o golo jogo pensaram [os jogadores] que ficou mais fácil e pagámos caro. Quando quisemos dar a volta não conseguimos"."Não vi. A minha preocupação é melhorar a equipa e o início da 2.ª parte"."Prefio estar sentado e ganhar o jogo. Já passou, já não é uma questão. Agora é melhorar e pensar no próximo jogo".