Rúben Amorim e o mercado: «Não vão entrar os 22 que já foram referenciados»

"O que tiver de acontecer, acontecerá". Foi desta forma que Rúben Amorim se posicionou quanto à aposta do Sporting no próximo mercado de transferências.





"Vamos focar-nos no jogo e depois o que tiver de acontecer, acontecerá. Mercado irá ditar o que iremos fazer. Mas não vão entrar os 22 que já foram referenciados para o Sporting, pois tenho de ficar com alguns. Não vão entrar os 22. Faremos o ajuste necessário, que se puder fazer. Mas o foco é no próximo jogo", apontou o técnico dos leões, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo deste sábado (21h15) com o Benfica.