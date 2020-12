Rúben Amorim e o mercado: «Temos os jogadores suficientes para vencer os próximos jogos»

Na conferência de antevisão ao Belenenses SAD-Sporting de amanhã, Rúben Amorim foi questionado sobre se precisa de Paulinho para atacar o título esta época e se tem visto FC Porto e Benfica em ação. A ambas as questões, o treinador leonino voltou a colocar o foco no seu grupo.





"Não tenho visto os rivais, vejo jogo a jogo. Para vencer o Belenenses SAD não precisamos de nenhum jogador, temos os jogadores suficentes para vencer os próximos jogos. Mas a equipa que conheço melhor neste momento é o Belenenses SAD", referiu Amorim.Relativamente às posições para as quais quer novos jogadores, o técnico foi claro: "a posição que gostava de ver reforçada era a do primeiro lugar. Prenda no sapatinho? três pontos contra o Belenenses SAD."