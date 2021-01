Rúben Amorim e o processo disciplinar: «Às vezes custa-me um pouco a entender»

Rúben Amorim disse não se sentir "perseguido" pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF). O treinador do Sporting reagiu, esta sexta-feira, na antevisão ao encontro de domingo com o Sporting de Braga, ao processo instaurado pelo CD, na sequência do jogo com o Belenenses SAD na última jornada da Liga NOS. "Custa-me um pouco a entender...", revelou o próprio, em declarações aos jornalistas presentes.





"Não me sinto perseguido. Quando somos jogadores sei que pensamos isso dos treinadores, não tenho nada essa mentalidade de que estou a ser perseguido. Tenho mais visibilidade porque estou no Sporting e não tenho o nível para ser treinador principal e isso cria problemas à equipa técnica. Mas às vezes custa-me um pouco a entender. Eu e o Emanuel [Ferro] tivemos algumas conversas com o quarto árbitro para eu voltar para o banco, sendo um campo difícil para falar com a equipa eu tinha de ir quase a meio caminho para falar com o Emanuel. Mas é como é. Se me instaurarem o processo o Sporting também me ajuda nessa parte (risos). Há que aceitar", assumiu.