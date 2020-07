Rúben Amorim e o regresso de Jesus ao Benfica: «É-me completamente indiferente»

Confrontado com a chegada de Jorge Jesus ao Benfica e uma eventual maior dificuldade do Sporting para se chegar à luta pelo título, Rúben Amorim assumiu que para si e para os leões é indiferente quem comanda os rivais. Por outro lado, o técnico do Sporting considerou que não lhe dá qualquer vantagem o facto de já ter sido orientado pelo futuro técnico dos encarnados.





"Já não trabalho com o Jorge Jesus há muito tempo. Isso não vai mudar o nosso planeamento, o que vamos fazer, o que queremos fazer, as ideias que queremos implementar. Podia ser o Jorge Jesus, podia ser o Bruno Lage ou o Nélson Veríssimo... Para nós não muda nada... Em relação a conhecê-lo, não é vantagem ou desvantagem. Temos um plano, uma ideia e é-me completamente indiferente quem é o treinador do adversário. O nosso objetivo é sempre sempre vencer", frisou o técnico do leão."Não vejo diferença no que queremos. Muito mal estaria um clube quando algo que sucede noutro mudasse a sua ideia. Teremos grandes dificuldades, porque estamos num momento que temos de crescer com jovens. Tivemos uma pandemia, com muitos contratempos e dificuldades, mas a vinda do treinador não muda nada na nossa equipa. Não vejo maior ou menor dificuldade. Não mexe nada com o nosso trabalho. É-me completamente igual quem é o treinador", acrescentou.