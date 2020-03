Rúben Amorim e os 10 milhões: «Ninguém ia gastar dinheiro comigo mas aconteceu isto»

Rúben Amorim garantiu que o facto de ter custado 10 milhões de euros ao Sporting - é o treinador mais caro de sempre em Portugal - não irá pesar no seu rendimento.





"Os adeptos do Sporting querem ganhar, independentemente do valor. O treino de hoje seria igual mesmo que tivesse custado zero euros. Nada muda em mim. Quando no Sp. Braga puseram essa cláusula comecei a rir, ninguém ia gastar dinheiro comigo, mas aconteceu isto e agradeço a confiança. No fim faremos as contas", disse o novo técnico na conferência de apresentação.Ainda sobre dinheiro, garantiu que não foi por esse motivo que deixou o Sp. Braga: "Se não ganhasse aqui ia ganhar noutro lugar. Falam do risco. E se corre mal? Mas eu pergunto. E se corre bem? O facto de o Sporting precisar de uma nova vida... e se conseguirmos fazer isso? Talvez tenha escolhido o desafio mais difícil mas foi o que quis"