Rúben Amorim e os jogos à porta fechada: «Prefiro ter adeptos contra o clube e contra a direção...»

O Sporting prepara-se para receber o Paços de Ferreira, jogo que irá disputar-se esta sexta-feira no Estádio José Alvalade, a contar para a 26.ª jornada da Liga NOS.





O treinador dos leões, Rúben Amorim, fez esta quinta-feira a antevisão ao encontro diante dos pacenses, aproveitando para abordar temáticas como os jogos à porta fechada, o regresso de Wendel à convocatória da equipa ou até a continuidade de Mathieu de leão ao peito.

"[Jogo frente ao Vitória de Guimarães, na última jornada] Tivemos coisas boas, temos muito a melhorar ainda vamos no início do processo. O Vitória de Guimarães tem excelentes jogadores. Conseguimos pressionar a equipa deles e foi muito bom ver que a nossa equipa teve essa capacidade, estava sempre pressionante. O importante agora é fazermos bom jogos para consolidarmos o nosso crescimento", começou por dizer o técnico dos leões, em conferência de imprensa.

Receção ao Paços de Ferreira

"O Pepa [treinador da formação pacense] incute na sua equipa uma excelente agressividade, com uma excelente transição. Estamos preparados para tudo isso. É importante termos mais cabeça fria com bola de forma a começarmos a fazer mais golos e termos cada vez mais vitórias."

Wendel apto para ir a jogo? Análise à evolução de Jovane

"Em relação ao Wendel está convocado, quanto a Jovane não é uma das minhas apostas, eu aposto em todos. Fez um jogo muito bom contra o Vitória, mas gostei de todos, uns estiveram melhores que outros, talvez pelas características [de alguns jogos] realçam o melhor de uns e complicam os outros, mas fiquei satisfeito com todos."

Maior equilíbrio entre equipas pequenas e grandes deve-se à ausência de adeptos?

"Em relação ao que se está a passar acho que é redutor dizer que é devido à ausência de adeptos, precisávamos de um estudo mais profundo. É também fruto da qualidade dos clubes mais pequenos e dos seus treinadores, queremos mudar isso amanhã. Quanto ao jogo sem público, já tivemos um. Amanhã vai ser em nossa casa, vai ser importante a forma como iniciamos o jogo, porque em Guimarães não o fizemos da melhor forma."

Ainda defronta Benfica e FC Porto até ao final do campeonato. Qual dos dois é favorito à conquista do título?

"Em relação a isso eu posso dizer que tenho visto o Paços de Ferreira, o Vitória de Guimarães e hoje à noite dar um olhinho no Tondela, a nossa grande preocupação é o nosso clube."

É benéfico para o Sporting jogar sem adeptos?

"No momento em que estamos a apostar em jovens isso faz parte do jogo, prefiro ter adeptos contra o clube e contra a direção, os jogadores têm de estar preparados para isso. A preocupação dos jogadores é em jogar bem e ganhar. Como disse da última vez, seja para criticar ou não a equipa, um jogo de futebol é sempre melhor com adeptos."

O que pode trazer o Wendel? Mathieu e a continuidade no clube

"É um jogador que estando convocado está apto para jogar, traz-nos coisas boas devido à sua qualidade. Tivemos dificuldades com os nossos médios diante do Vitória por causa da qualidade da equipa deles. O Matheus será novamente titular. Já há uns meses eu disse que é muito importante ter fome e vontade de jogar no Sporting, não vou pedir a ninguém para ficar no Sporting. Têm dado uma resposta muito boa."

Se tivesse chegado um pouco mais cedo podia lutar pelo título?

"Se não tivesse corrido tão mal ao Braga no início eu não estaria aqui, prefiro pensar assim. A minha preocupação é fazer o melhor possível, o importante é ir jogo a jogo e ter uma equipa forte para conseguirmos mais vitórias."



Objetivo passa por consolidar o 3.º e 4.º lugar?

"O primeiro objetivo é ganhar já amanhã, não pensamos na classificação. Todos os jogos para os quais entramos é para ganhar, queremos ganhá-los a todos até ao final do campeonato."

É possível lutar pelo título na próxima temporada com um plantel maioritariamente composto por jogadores da formação?

"A equipa técnica está a postar em jovens porque eles têm valor. Temos de ver no contexto que estamos inseridos, estamos a preparar a próxima época, mas eu não estou a lançar jovens porque já esqueci esta época. Os melhores estão a jogar neste momento, obviamente que o facto de não haver público é mais fácil para mim lançar jovens, mas temos um jogo para ganhar amanhã e é isso que queremos", concluiu.