Rúben Amorim e os processos disciplinares: «Vou acabar o 4.º nível e isso já nem vai ser tema»

Questionado sobre os processos disciplinares de que tem sido alvo, Rúben Amorim acredita que é uma situação que em breve 'vai deixar de ser assunto'.





"Já falámos sobre isso... Tenho mais visibilidade no Sporting, mas é algo que vamos tratar porque vou acabar o 4.º nível, vou despachar isso, e isso já nem vai ser tema de conversa", afirmou esta quarta-feira na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Nacional (amanhã, 18h30).E prosseguiu, fazendo uma avaliação sobre o primeiro ano no banco do Sporting: "Queremos começar outro. Não tenho avaliação, depende de amanhã. O que quero é ter uma boa avaliação no próximo ano. Agradecer à equipa técnica pela ajuda que deu neste primeiro ano e queremos vencer mais jogos dos que vencemos este ano".