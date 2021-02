Rúben Amorim e os reforços: «Não vêm tirar espaço aos jogadores jovens»

Conferência de imprensa de Rúben Amorim em antevisão ao jogo com o Marítimo



Integração dos reforços





"Em relação aos reforços, deram bons sinais. O João já conhecia a casa, o Paulinho já conhecia o treinador. O Matheus Reis não conhecia ninguém, mas chegou cheio de vontade. Tem de encontrar o seu ritmo. Esteve muito tempo a trabalhar com a equipa B do Rio Ave e tem de elevar os níveis físicos. Vamos prepará-lo da melhor forma. O João vinha de competir no clube turco, está pronto, e o Paulinho também. Vem do nosso campeonato, conhece o treinador e os jogadores. Foram bons os sinais esta semana."O segredo para este jogo é o mesmo de sempre. Intensidade, concentração, rigor. Relembrar que foi a única equipa que nos ganhou este ano em Portugal e que nos eliminou de uma competição que queríamos vencer. Temos de ser humildes, saber que temos muito a melhorar, que temos defeitos, mas que temos também coisas boas. É nelas que nos temos de focar"."São jogadores de qualidade. Temos o projeto de formar jovens jogadores, mas para isso também precisamos de jogadores experientes. Tentamos conciliar as posições com um jogador mais experiente e outro mais jovem. Também temos oportunidades de negócio. O Joao estava livre, é experiente, é da casa e portanto contratámos. O Paulinho era um jogador que já estava referenciado pelo scouting do Sporting, por todos. Fazia falta à nossa equipa. Não vêm tirar espaço aos jogadores jovens. Vão continuar a ter o seu espaço. Eles tèm de lutar com jogadores muito bons, com exigência. Depende mais deles do que nós. Já demos provas de que, quem estiver melhor, joga.""Todos estão disponíveis para ser titulares ou jogar no banco. O Matheus não tem condições físicas para jogar. Os outros estão prontos e vamos colocar os melhores a jogar, como em todos os jogos."João Mário não está disponível. Pensávamos que ia melhorar bastante, mas não consegue recuperar. O pé ainda está muito inchado. Calçar a bota e bater na bola, não consegue. Nós temos outros jogadores. Vamos recuperar bem o João, é muito importante, mas todos são importantes. Se estão melhores, o João não está nas melhores condições, outros estão.""Sim. É importante a Liga dos Campeões. Todos aqui o sabemos. É muito dinheiro que entra, é sinal que ficámos bem classificados. Obviamente essa cooperação passa muito por aí. Há um objetivo que a direção propõe. Temos de lutar muito por isso. Isso dá-nos a capacidade para segurar os Tiagos Tomás, a juventude. Conseguimos segurar de uma forma que, sem a Liga dos Campeões, não conseguiríamos de certeza. Lembrar o que foi o investimento do Sporting e o que foi o dos rivais. Agora fizemos um ajuste porque na altura não conseguíamos".