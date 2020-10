Rúben Amorim: «É um orgulho ser treinador desta equipa»

Rúben Amorim destacou este domingo as exibições de Gonçalo Inácio e Nuno Mendes, este último marcou o segundo golo do triunfo (0-2) diante do Portimonense, em jogo da 3.ª jornada da Liga NOS.





No final da partida, o treinador dos leões elogiou a prestação dos seus jogadores, realçou a evolução do jovem lateral-esquerdo Nuno Mendes e ainda a estreia de Tabata com a camisola leonina"[Nuno Mendes] Sinto com todos e ele tem mantido isso ao longo dos jogos, tem muito talento, é muito forte fisicamente. Nota-se agora que estar a jogar para a Liga Europa, para o campeonato, nota-se neles. O Nuno, no ano passado, estava a jogar o campeonato nacional de juniores, nem era os sub-23. É tudo trabalho dele. Para mim é um orgulho ser treinador desta equipa pelo espírito que eles têm. Quanto ao Inácio, tenho muitas esperanças nele", apontou o técnico leonino, em declarações na conferência de imprensa no final do encontro."Queria hoje realçar o trabalho desta equipa, depois do jogo de quinta-feira, realçar o jogo do Tabata que praticamente nem treinou com a equipa. Só quero falar no final do mercado de transferências, não quero estar a dizer uma coisa e amanhã ser outra. Isso não seria bom", concluiu.