Rúben Amorim eleito treinador do mês de abril da Liga NOS

Rúben Amorim foi distinguido com o Prémio Vítor Oliveira - Treinador do Mês da Liga NOS no mês de abril. O técnico do Sporting, de 36 anos, conduziu os leões a dois triunfos e três empates durante aquele mês.





O treinador do Sporting conseguiu 29,61% dos votos, e foi seguido no pódio por Francisco Ayestarán, do Tondela (13,16%) e por Sérgio Conceição, do Porto (11,84%).