Rúben Amorim eleito treinador do mês de fevereiro

Rúben Amorim foi o mais votado para receber o Prémio Vítor Oliveira - Treinador do Mês da Liga NOS, relativo ao mês de fevereiro, com 36,6% dos treinadores principais da competição.





Na segunda posição ficou Carlos Carvalhal (Sp. Braga), com 30,07%, enquanto Daniel Ramos (Santa Clara), com 10,46%, foi terceiro.Recorde-se que o técnico do Sporting, de 36 anos, conduziu os leões a cinco triunfos e um empate no mês de fevereiro, tendo a sua equipa apontado 9 golos e sofrido apenas um, estando na liderança isolada da Liga NOS.