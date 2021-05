Rúben Amorim elogia equipa de futsal do Sporting: «É a grande imagem do clube»

A vitória da equipa de futsal na Liga dos Campeões de futsal não passou ao lado da conferência de imprensa de Rúben Amorim, de antevisão ao duelo com o Rio Ave. Questionado pelo facto de João Matos ter utilizado uma frase 'sua' na palestra pré-jogo, Amorim assumiu que esta formação de futsal é a principal imagem do clube por tudo aquilo que tem feito.





"O Sporting tem grandes equipas, mas a equipa de futsal é a grande imagem do clube, pelo que ganha, pela forma de estar, pelo treinador. Obviamente que inspira, queremos chegar a esse patamar e ficamos muito felizes por eles. Muitos parabéns e são claramente a grande equipa do nosso clube", disse o técnico.Por outro lado, Amorim foi questionado pela mescla de juventude com experiência, que existe tanto nos novos campeões europeus de futsal como na equipa de futebol. "Pode ser, não sei se posso apontar uma coisa ou outra. Funciona bem no futsal e aqui. Temos jogadores muito experientes pela forma como entraram. O Feddal, o Antunes, o João Pereira... São jogadores com estatuto, que mesmo por vezes não participando tanto são importantes. Essa mistura entre formação e experiência é um factor para os sucessos das equipas, aqui e em todos os clubes".