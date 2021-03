Rúben Amorim elogia evolução de Porro: «Quando chegou tinha muita falta de confiança»

Confrontado com a chamada de Pedro Porro à seleção espanhola, Rúben Amorim sublinhou o crescimento que o lateral tem evidenciado desde que chegou a Alvalade no início da temporada.





"Quando chegou tinha muita falta de confiança. Foi proposto pelo scouting, é mérito do departamento, que fez um excelente trabalho, até pela forma como o Hugo Viana fez o contrato de dois anos. O sistema ajuda o Porro. Defensivamente está melhor, ofensivamente já sabíamos que era bom. Tem de aproveitar o momento na seleção espanhola mas o foco tem de ser no jogo de amanhã, já lhe disse. Tem de manter isto durante vários anos e vai estar preparado para isso", disse o treinador do Sporting, esta sexta-feira, na antevisão ao duelo com o V. Guimarães.