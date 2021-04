Rúben Amorim: «Equipa reagiu bem a uma fase difícil»

Rúben Amorim garantiu, esta sexta-feira, que o Sporting "reagiu bem a uma fase difícil" após três empates em quatro jogos mas avisou que é preciso concentração máxima para a receção ao Nacional.





"Tivemos uma má fase, mas tivemos esta vitória em Braga e tínhamos tido outra em Faro. O que me deixa tranquilo é que a atitude, a forma de jogar e como os jogadores correm, como estão concentrados. Não sabemos se essa fase já passou ou não. Está tudo difícil de controlar, mas a resposta é sempre boa. Mesmo com empates, a ansiedade e as dúvidas à volta da equipa, a atitude e compromisso deixam-me tranquilo. Sabemos que podemos perder pontos em qualquer lado mas podemos ganhar em qualquer campo. A equipa reagiu bem a uma fase difícil", disse o técnico, na antevisão ao jogo com o Nacional, agendado para amanhã (20h30).Amorim destacou ainda que a equipa recuperou bem do desgaste físico e emocional de ter jogador mais de 70 minutos com menos um jogador em Braga. "É sempre mais fácil recuperar porque e está tudo ligado. É mais fácil quando ganhamos. Foi um esforço muito grande, os jogadores tiveram que correr muito mais do que estão habituados, sobretudo os centrais. A equipa medica e técnica tem muita competência e foi o que fez. Depois de uma vitória muito difícil e da forma como foi é mais fácil recuperar", justificou.

Sobre o Nacional, o técnico sublinhou que o facto de os madeirenses estarem no último lugar "não quer dizer nada". Já ficou provado que tudo pode acontecer. Já se nota diferenças com a troca de treinador. Impôs dificuldade ao FC Porto, ganhou ao V. Guimarães mas queremos fazer o nosso jogo. Temos de ter atenção à velocidade deles na frente e às bolas paradas. O Nacional vai dar-nos iniciativa mas temos de estar concentrados e estamos preparados. Existe pressão, ansiedade nos sportinguistas que nós, enquanto jogadores e estrutura, temos de levar com carinho. Os resultados são importantes, mas o foco deve ser o que temos de fazer: ganhar ao Nacional. Toda esta dinâmica à volta da equipa é importante, dá força, mas temos de nos abstrair disso e ser frios para ganhar o jogo", afirmou Amorim.



Vários jogos a marcar apenas um golo



"Temos de olhar para o campeonato em si e se olharmos para os rivais também não têm marcado muito. Há um jogo ou outro, a jogar contra 10, que fizeram mais golos. Revela qualidade de outras equipas e treinadores. Fizemos mais remates e estivemos mais perto do golo. Acredito sempre que podemos melhorar no jogo seguinte. Para este é isso mesmo."



Equipa melhorou contra adversários de bloco baixo?



"São fases. Lembro-me de estar aqui, no ano passado, e ganhávamos às equipas abaixo do 8.º lugar e não acima. Agora é o contrario. Há coisas que não controlamos. Fizemos muitos remates com o Belenenses SAD, o Moreirense e o Famalicão e não ganhamos. Em Braga fizemos um e ganhámos. Há coisas que não sei explicar, mas amanhã podemos virar isso. Jogar melhor e fazer mais golos. Não sofrendo golos temos muito tempo para ganhar e só precisamos de um golo. Temos de ser agressivos, concentrados e rigorosos".



Jogar antes ou depois dos rivais?





"Pelos resultados jogar antes é melhor. Nos últimos jogos, jogámos depois e perdemos pontos. Mas tem sido uma coincidência. Não penso muito nisso. O que queremos é jogar bem, marcar e, com o desenrolar do jogo, tudo ajuda. Mas não tenho preferência"."A grande preocupação que tive com os guarda-redes foi ir buscar o Vital [treinador de guarda-redes] e deixo com ele a responsabilidade toda, o que me facilita a vida"."Temos o Tabata e o Tiago Tomás em recuperação, não esta fácil, mesmo para o próximo jogo. Principalmente o TT, que tem Europeu de Sub-21 e queremos ajudá-lo a ir".