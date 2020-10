Rúben Amorim: «Equipa só pode ver verde, não podem olhar para vermelho ou azul»

Na conferência de antevisão ao Sporting-Tondela de amanhã (20h00), Rúben Amorim disse que o foco da equipa leonina tem de ser apenas o próprio desempenho, numa altura em que a formação verde e branca pode chegar à liderança provisória.





"Penso que o foco da nossa equipa deve ser nos nossos jogos. O grupo de trabalho, os miúdos, os mais experientes, só podem ver verde. Não podem olhar para o vermelho, para o azul, não podem estar distraídos com outras coisas porque temos tanto trabalho para fazer. Estamos tão no inicio do campeonato que não vale a pena pensar noutra coisa. Queremos vencer o jogo de amanhã e vamos pensar jogo a jogo. Só precisamos de pensar no Tondela. Se vencermos, não precisamos de pensar em mais nada. Se cada jornada, for possível manter a nossa posição ou melhorar, melhor. Mas o que importa é vencer jogo a jogo.""Não nos surpreende o que estamos a fazer. São seis jogos, seis pontos são duas derrotas. Não nos supreende, é o futebol. Não pode mudar nada no nosso trabalho. Acho que os jogadores do Sporting têm de encarar isto com naturalidade, sabendo que isto pode mudar de um momento para o outro. Temos de aprender com os erros e melhorar de jogo para jogo. Já vivemos esta situação no fim do ano passado. Vamos tentar vencer o nosso jogo para não nos preocuparmos com nada.""Não tenho comentários. O único comentário que respondi sobre arbitragem foi se teve influência num jogo ou não. É esse o meu trabalho. O nosso foco, enquanto equipa técnica e jogadores, é no Tondela. É indiferente o que se passa nos outros campos. Se estou sempre a dizer aos jogadores para se focarem no nosso trabalho, seria mau exemplo eu estar aqui a comentar jogos que não são nossos. Não interessa nada. Estamos na sexta jornada e vamos focar no nosso jogo.""Em relação aos que não estão aptos para o jogo, são o Tabata e o Antunes."