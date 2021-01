Rúben Amorim: «Era muito importante para o Sporting ganhar este troféu»

Rúben Amorim conquistou esta noite o primeiro título ao serviço do Sporting, com o triunfo diante do Sp. Braga na Allianz Cup. No final do encontro, em declarações à Sport TV, o técnico admitiu que esta conuista representa muito para o projeto dos leões.





"Dá outra confiança e consolida o projeto. Olhamos muito para os resultados, surgiu alguma desconfiança após a Taça de Portugal e o empate com o Rio Ave mas não íamos mudar, ganhássemos ou perdêssemos esta taça. É importante, dá um balão e estamos a arriscar, com um grupo jovem que vai sofrer muito. Tempos já jogo importante no Bessa e temos de saber festejar, sabendo que há um jogo imporante. Temos o campeonato para olhar e será engraçado trazer os jogadores à terra e amanha já pensamos no jogo do Boavista. Seria pior se tivéssemos perdido. Era muito importante para o Sporting ganhar este troféu hoje"É algo que é importante na nossa vida. Procuramos essa ‘estrelinha’ no espírito de toda a gente. O Alex [enfermeiro] é tão importante como foi o Coates, que fez um enorme jogo. Esta é a força do nosso grupo. Somos muito assim, temos momentos em que sofremos, que nos dificultam a vida mas faz parte e temos uma crença muito grande. É a nossa maior força, a união que temos em todo o staff".