Rúben Amorim: «Espero que João Pereira não me roube o lugar. Vamos mandá-lo ali para os sub-14»

Rúben Amorim sublinhou que João Pereira "foi bastante importante" na época do Sporting e destacou a "sorte" que o clube tem em poder continuar a contar com o agora antigo lateral, que hoje terminou a carreira e será treinador. À Sporting TV, após a goleada sobre o Marítimo (5-1), o técnico leonino voltou a elogiar Pote e apontou já à próxima época.

Jogo com muita coisa para dissecar. João Pereira…

"Foi um jogador bastante importante na nossa época, acabou a jogar como titular, como campeão, fizemos questão que fosse substituído sozinho, para ter a ovação, não dos adeptos, mas de toda a equipa. Fico muito feliz por ele, o Sporting tem sorte de ficar alguém como ele, que vai ser treinador. Espero que não me roube o lugar. Vamos mandá-lo ali para os sub-14 [diz sorridente, com ironia], pois está difícil para todos… Tristes porque acabou a carreira dele, mas a vida continua."

Pote e os 23 golos na Liga

"Mérito da equipa, dele… Um jogador que não forçou nada, pois tem muito golo e uma equipa que gosta muito dele. Entrámos, por isso, muito bem no jogo, perdemos algo disso no 3-0, mas eles não descansaram enquanto ele não fizesse três golos. Se fossem precisos mais, ele iria marcar mais. Foi o dia do Pedro, que nos deu muito. É o prémio merecido de um grande jogador que vai fazer uma grande carreira."

Estreias

"Apostámos na formação, criámos uma equipa, fomos realmente uma equipa, ganhámos dois títulos em três possíveis, mas agora vamos preparar e enfrentar um novo ano, que vai ser muito complicado, mas estamos preparados."

Agora férias

"Sim, vou tirar uma semana e depois vou fazer o meu curso [nível IV da UEFA]