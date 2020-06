Rúben Amorim: «Esta equipa precisa de jogos para ver em que ponto está»

Rúben Amorim afirmou esta quarta-feira que o Sporting está ansioso por recomeçar a disputar o campeonato, o que acontecerá já quarta-feira com o V. Guimarães.





"Deu-nos tempo para ver como funcionava o clube, de conhecer os jogadores, de fazer trabalho específico com alguns jogadores da formação. Assim que se marcou a data do recomeço do campeonato ajudou. Estou ansioso e entusiasmado por começar a ver os jogos. Esta equipa precisa de jogos para ver em que ponto está", referiu na conferência de imprensa."Foi um período longo mas não foi uma pré-epoca. A vantagem foi que tivemos mais tempo para trabalhar e preparar este jogo", continuou."A equipa precisava de limpar a cabeça. A equipa vai evoluindo mas não tenho ponto de comparação, daí o meu entusiamo por ver os jogos, o que está a funcionar ou não está", acrescentou.Rúben Amorim referiu ainda que o Sporting fará uma aposta nos jovens mas que há tempo para que façam o seu percurso."É bom que o Sporting tenha um presidente que acredita nos miúdos. O Matheus Nunes vai ter tempo para crescer", frisou, destacando que embora já se pense na próxima temporada, o foco é agora outro. "Vamos ver como correm os jogos, atacar o 1.º e depois ver o que acontece", adiantou.O treinador do Sporting garantiu que o plantel está tranquilo apesar destes tempos difíceis."O futebol não vai mudar. Desde o 1.º treino de conjunto deixou de haver receio. São muito bem controlados, temos um corpo clínico pronto para tudo. O contacto vai ser igual".