Rúben Amorim: «Estamos preparados para fazer um grande jogo em Braga»

Rúben Amorim diz que a forma como o Sporting preparou o jogo de manhã, com o Sp. Braga, não mudou por causa da vitória do FC Porto e a consequente aproximação dos dragões na classificação.





"Foi tudo igual na preparação. O primeiro treino foi de recuperação e o segundo durou 25 minutos. Foi sempre assim, preparámos bem o treino, as bolas paradas, vimos vídeos... Para nós é sempre uma final, mas há que levar isto como mais um jogo do campeonato. Não temos vencido, mas faz parte", sublinhou.O treinador, que revelou que Tabata está fora do encontro, por lesão, e que Feddal "está apto e foi convocado", falou também de Nuno Santos, que perdeu a titularidade. "É mais um jogador que está apto e quem está convocado pode entrar no onze. Outros jogadores aproveitaram um bom momento e ganharam lugar na equipa. Vamos ver qual será o 11, temos a equipa preparada, os jogadores já sabem e estamos a postos para fazer um grande jogo em Braga."Gonzalo Plata também foi chamado. "Foram todos convocados, menos o Tabata, porque onde vai um vão todos. Amanhã logo se vê se vai para o banco. Está a trabalhar bem, depende dele. Vamos ver, depende dele e das escolhas do treinador."