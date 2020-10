Rúben Amorim: «Estar fora da Europa é vantagem, mas apenas em termos táticos»

O Sporting defronta este sábado o Santa Clara, nos Açores, em jogo da 5ª jornada do campeonato. Rúben Amorim considera que a equipa está agora mais liberta.





"Com a eliminação europeia começámos a ter semanas longas e a equipa precisava disso. Para dominarmos os jogos temos de esforçar-nos muito, não é tão natural como habitual numa equipa grande. Mas temos crescido, há boas dinâmicas e estamos no bom caminho. Amanhã temos que entrar da mesma forma dos últimos jogos. Eles têm os mesmos pontos do Sporting e isso diz tudo. Têm jogadores muito rápidos, uma equipa atrevida, um dos melhores guarda-redes com os pés. Mas temos de assumir o jogo e chegar lá com alguma arrogância positiva. Faz parte do ADN de uma equipa grande. O que não pode falar é empenho, isso é obrigatório. Esperamos ter um bom resultado", começou por explicar o técnico, em conferência de imprensa.O treinador dos leões considera que estar fora da Europa é uma vantagem, mas apenas em termos de tempo de trabalho."Não diria que é uma vantagem a nível físico mas sim em termos de trabalho. Ajuda ter mais tempo pois podemos trabalhar o processo. Dá vantagem no aspeto tático. No físico as equipas já estão preparadas", explicou.O Clássico com o FC Porto já faz parte do passado."É a nossa vida de treinador, tempos de responder a quente após o jogo. Mas isso já passou. Temos agora mais uma final pela frente e o resto é passado. O que aconteceu no jogo com o Porto acabou no dia a seguir", garantiu.Rúben Amorim explicou também a opção por Adán na baliza, em detrimento de Maximiano."Trouxemos um guarda-redes com muita experiência para ajudar o Max e a equipa. Apostamos na juventude mas não damos nada de mão beijada. No mercado trouxemos jogadores para complementar essa juventude. Adán esteve bem desde o início, Max também mas este ficou privado dos treinos 15 dias. Não estou a dizer que não escolheria mesmo assim o Adán. Mas o momento foi aquele e o futebol é o momento. Tem sido uma ajuda para o plantel e é óbvia a experiência. [Max] será um grande guarda-redes", reconheceu.O técnico recusou ainda a ideia de que para ele seja melhor estar na bancada durante os jogos porque de lá pode dar indicações aos jogadores e do banco não porque ainda não tem o 4º nível de treinador."Espero é que os adeptos voltem ao lugar deles, a bancada, por isso esse assunto fica arrumado. Ali na bancada tenho mais espaço e achei que a equipa precisava do meu apoio, dava para ouvir. Mas tenho de cumprir com as regras", concluiu.Eduardo Quaresma e Tabata continuam de fora das opções do técnico, ao contrário de Gonzalo Plata, que já vai integrar a convocatória.