Rúben Amorim explica por que veio já para o Sporting e não apenas no fim da época

Rúben Amorim explicou que veio já para o Sporting e não apenas no final da temporada para "fazer as coisas com tempo". Na conferência de apresentação, o novo treinador admitiu que existe risco nessa opção mas defendeu-a.





"Conceito foi o que me motivou. Não falámos em reforços, apenas em ideias para o clube. Fiquei motivado, sei do desafio e da dificuldade mas estamos preparados. Queremos fazer as coisas com tempo, lembrando que temos ainda esta época. O foco é o que queremos para o futuro. Onde estou é onde quero ganhar. Temos de ganhar todos os jogos. Primeiro o Aves e depois o futuro. Seria mais cómodo para todos esperar pelo fim da época mas em primeiro está o Sporting. Temos de ganhar tempo para a próxima época, sabendo que se não ganharmos pode não haver próxima época (risos)", confessou o novo timoneiro leonino."Não resolvo os problemas todos, se os há. O nosso foco é o treino e os jogadores. Certamente seria mais fácil dizer que para o ano vamos lutar pelo título... Mas vamos correr mais do que os outros e no fim fazem-se as contas. Sporting é o Sporting, entramos para vencer e no fim logo se vê."