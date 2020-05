Rúben Amorim fala em Alvalade: as novas regras para as conferências de imprensa

O Sporting informou ontem as novas regras para as conferências de imprensa do treinador Rúben Amorim. O técnico fará as antevisões das partidas nas vésperas dos jogos - a próxima será quarta-feira à tarde antes da partida para Guimarães – no auditório Artur Agostinho, no Estádio José Alvalade.





Além disso, só poderá entrar na sala um elemento por cada órgão de comunicação social, a recolha de imagem será realizada e distribuída pela Sporting TV e as fotografias ficam a cargo de um repórter fotográfico dos leões. O uso de máscara será obrigatório para todos os jornalistas, que farão as perguntas aos técnico sem tocar nos microfones da sala.