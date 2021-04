Amorim: «Festejar título na Luz? No fim faremos as contas e seja onde for terá um sabor igual»

Rúben Amorim garante que não pensa celebrar o título de campeão nacional no Estádio da Luz, no jogo frente ao Benfica da 33.ª jornada, agendado para 15 de maio.





"Não falamos em título, queremos ganhar o jogo e no fim faremos as contas. O que me dá prazer é ganhar jogos e ver os meus jogadores felizes, a crescer. Seja onde for terá um sabor igual", afirmou na antevisão ao jogo com o Nacional (sábado, 20H30).E prosseguiu, questionado sobre se sente que é o melhor treinador da Liga. "Não, de forma alguma. Tenho um grupo muito forte e muito unido, tenho tido a tal estrelinha que me ajudou em muitos resultados. Quero ser melhor no futuro, ganhar mais jogos. O que passou, passou. Sou bastante inexperiente ainda, tenho muito para melhorar. Não me sinto o melhor, sinto-me mais um que tenta ser melhor todos os dias, ansioso pelo futuro e que não liga muito ao passado".