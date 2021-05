Rúben Amorim: «Ficaríamos ofendidos se o Sporting não preparasse a festa pois não confiava em nós»

Foi com grande confiança que Rúben Amorim se apresentou na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Boavista. O treinador do Sporting assumiu a candidatura ao título e acredita que a festa está por horas.





Questionado sobre a preparação da festa respondeu: "Ficaríamos ofendidos se o Sporting não preparasse a festa pois não confiava em nós. A preparação tinha de existir e é motivo de confiança. Mas pode acontecer amanhã e os jogadores pensaram nessa possibilidade mas eram bons sinais".Amorim admite que as probabilidades estavam contra o Sporting: "quando começámos o ano partimos muito atrás dos concorrentes diretos. Vi hoje que nos davam 3 por cento de hipóteses de ganhar no início... portanto, a ideia de hoje é muito diferente da da altura."Sobre o seu discurso cauteloso ao longo da época, Amorim disse que o tempo poderá dar-lhe razão: "Sempre disse que seríamos candidatos a três pontos do fim, muitos não concordaram, mas quando ganhamos temos sempre razão."