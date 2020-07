Rúben Amorim: «Fico feliz que o FC Porto não seja campeão neste momento»

O FC Porto pode ser campeão na próxima jornada se empatar em casa com o Sporting. Numa partida de título, Rúben Amorim quer que a sua equipa cresça num ambiente de decisão





"Fico feliz que o FC Porto não seja já campeão neste momento porque quero que os mais novos do Sporting sintam a pressão. É um jogo onde vamos jogar para ganhar, como sempre. Se o FC Porto for campeão, os jogadores do Sporting devem sentir essa dor da festa do FC Porto. O nosso objetivo é ganhar, sabendo que um rival pode fazer a festa connosco em campo", disse após o triunfo caseiro sobre o Santa Clara (1-0).Amorim desvalorizou o facto de ainda não ter perdido na liga na entrada para o clássico: "não me dá conforto nenhum. Depois do empate com o Moreirense parecia que tinha acontecido algo estranho e isso só reforçou a ideia de que uma derrota ou duas muda logo a forma de ver o treinador e o projeto."Acuña irá falhar essa partida por ter visto hoje o 9.º amarelo no campeonato e o treinador leonino admite que se trata de uma "baixa importante": "dá muita tranquilidade aos que estão à sua volta, pela experiência. Mas não está o Acuña, pode jogar o Chris [Borja] ou o [Gonçalo] Inácio."