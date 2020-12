Rúben Amorim: «Foi extremamente injusto pelo que fizemos»

Naturalmente desapontado pelo empate diante do Famalicão, Rúben Amorim considerou que o desfecho da partida foi uma injustiça perante aquilo que o Sporting fez. Por outro lado, o técnico leonino apontou o dedo ao golo anulado a Coates no final e abordou ainda a expulsão na sequência dessa jogada polémica.





"Foi extremamente injusto pelo que fizemos, dominámos completamente. O Famalicão teve duas bolas paradas, nós falhámos o penálti e não conseguimos. Foi muito injusto. Merecíamos a vitória, jogámos muito melhor. O Famalicão quase não fez nada, limitou-se a tentar sair e nem isso conseguiu fazer. Foram dois pontos perdidos. Ainda não vi o lance do golo anulado. No jogo pareceu claramente limpo, em situação com jogadores no ar. Não sei se não se tocam, pareceu limpo, mas não contou", comentou o técnico.Relativamente à expulsão de Pote, Amorim não teve dúvidas. "A expulsão pesou, claramente. Estávamos por cima do jogo. Houve a expulsão e complicou-se tudo. Houve o livre, deu em golo, ainda marcámos, mas não chegou. Teve peso no jogo, sim."A fechar, o técnico do Sporting abordou a expulsão no final e a confusão no túnel. "Situação normal, estamos a viver o jogo 80 e tal minutos... Nem sei o que disse. Festejei o golo e depois são situações do jogo. No túnel foi mais do mesmo, tive de ir buscá-los lá fora. Esta equipa se é para ser com um, vamos todos, mas não se passou nada de mais", concluiu.