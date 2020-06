Rúben Amorim: «Foi o nosso melhor jogo desde que estamos aqui»

Rúben Amorim destacou a exibição sólida do Sporting no triunfo (2-0) sobre o Tondela e defendeu que a equipa leonina realizou a exibição mais bem conseguida desde que o técnico chegou a Alvalade.





"Foi um jogo bem conseguido. Tivemos mais qualidade com bola, frente a um conjunto mais baixo., melhorámos bastante com a construção dos centrais em zona adiantada. As bolas entravam no Plata e no Jovane, conseguimos virar jogo para os alas. Gostei da entrega dos jogadores quando quando não tinham a bola, foram muito fortes nisso. É sinal do compromisso com o colega e com a equipa e isso tem tanto valor como jogar bem. Foi o melhor jogo desde que estamos aqui e os jogadores interpretaram bem o que treinámos durante a semana", afirmou o treinador dos leões em conferência de imprensa."O Jovane está numa boa fase e num bom momento. Mas são só 2 jogos, 2 golos. Treina para isso [bolas paradas], o Mathieu percebeu isso e é um bom sinal da ligação entre eles. O que interessa é quem esta melhor no momento para que o Sporting vença. O Coates esteve mais uma vez impecável. A forma como falou e liderou a equipa. Está a crescer naquela posição de central do meio e tem estado muito bem. Não querendo realçar um jogador, mas é importante realçar o papel do capitão neste momento."