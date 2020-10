Rúben Amorim: «Foi ótimo poder escolher jogadores que faltavam e ter tempo para trabalhar»

O treinador do Sporting reconheceu esta terça-feira que o facto de ter realizado uma pré-época completa, algo que não lhe tinha sido possível na temporada transata nem quando estava em Braga, facilitou a preparação da equipa e a construção do plantel.





"É sempre melhor ter mais tempo para preparar. Foi atípico, tivemos uma quebra a meio. Houve saída de alguns jogadores, a pandemia também mudou o que tínhamos planeado. Mas foi ótimo trabalhar com jogadores e poder escolher alguns específicos que nos faltavam. Fizemos uma revolução no plantel e precisávamos desse tempo. É sempre melhor do que entrar a meio", referiu o treinador do Sporting, na antevisão ao duelo com o Gil Vicente, agendado para quarta-feira e relativo à 1.ª jornada da Liga NOS.Confrontado com a renovação de Matheus Nunes e a possibilidade de o médio ser compatível com João Mário, que vai falhar o jogo com os gilistas, Rúben Amorim admitiu que há diferenças entre ambos mas garante que podem jogar juntos. "Tem de haver vários jogadores para a mesma posição, obviamente podem jogar os dois. Por exemplo o Palhinha tem caraterísticas mais difíceis de encontrar. Matheus joga sempre até hoje, depois depende dos jogos, do adversário e da forma em que estão Matheus é um médio diferente do João Mário, dão coisas diferentes e têm de lutar pelo lugar", sustentou."São jogadores de caraterísticas diferentes. Temos apostado no Jovane, que tem outra capacidade de ligação, com uma indisciplina tática que cria espaços. Nuno Santos e Pote têm capacidade de ver essas movimentações. Tiago Tomás também, Tabata também chegou e está a aparecer. Sporar é mais fixo no centro, joga mais na área do que o Jovane. Mas também depende de cada jogo e da equipa e tem-se visto isso. Jovane tem saído para Sporar entrar, não porque joga mal, mas porque o jogo pede outra coisa e tentamos mudar.""Entendo o entusiasmo. Está preparado para jogar no meio-campo e na frente, é um jogador inteligente. Depende das caraterísticas que queremos, mas depende do jogo. Está preparado para jogar mais na frente como homem de ligação e já o fez em alguns clubes.""É uma equipa com coragem e já no Dragão pressionou o FC Porto. Joga no sistema idêntico ao nosso, treinam isso e não se vão perder. Quem estiver melhor, mais inspirado e intenso. Espero igualar isso e espero que depois os valores individuais do Sporting façam a diferença e estamos preparados para ganhar."